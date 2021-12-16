拜逐步解封與零售業重啟商業活動所賜，澳洲11月就業市場回溫。澳洲統計局公布，11月新增36.61萬個職位，失業率由10月的5.2％降至4.6％，大幅優於市場預期的5％，意味著澳洲距離充分就業又更近一步，而澳洲央行提前升息的壓力亦隨之加劇。