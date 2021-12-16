澳洲11月就業市場回溫 失業率陡降至4.6％ 21:312021/12/16 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜逐步解封與零售業重啟商業活動所賜，澳洲11月就業市場回溫。澳洲統計局公布，11月新增36.61萬個職位，失業率由10月的5.2％降至4.6％，大幅優於市場預期的5％，意味著澳洲距離充分就業又更近一步，而澳洲央行提前升息的壓力亦隨之加劇。 央行上調2021年經濟成長率預估至6.03％ 《國際經濟》日11月出口增20.5％ 略遜預期 #就業市場 #失業率 #澳洲 #降至 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》美股送暖 韓股收漲0.36％ 16:142021/12/16 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 17:032021/12/16 財經 《美股掃瞄》加速減債2022開始升息 美股翻紅全收高 10:202021/12/16 財經 塞港效應 華碩：明年IC仍供不應求 04:102021/12/16 產業．科技 第三戶房貸大降至4成 預售屋恐掀倒屋潮賣回建商 19:312021/12/16 財經 《國際金融》歐股大漲1.5％ 科技股飆最凶 17:222021/12/16 財經 《國際經濟》聯準會加速縮減購債 暗示明年升息3次 10:342021/12/16 財經 疫情衝擊 今年赴陸就業數 驟減四成 04:102021/12/16 財經要聞 日盛投信：V轉復甦 強勢越南擋不住 14:592021/12/16 財經 POS廠五傑 唱旺新零售元年 04:102021/12/16 證券．權證 和益前三季賺贏去年全年 04:102021/12/16 證券．權證 財經熱門新聞 預告台灣明年升息？楊金龍點名這族群：小心了 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。