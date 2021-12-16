瑞士央行（SNB）16日公布政策聲明，不受通膨升溫及瑞士法郎匯價觸及6年半高點影響，超寬鬆貨幣政策維持不變，政策利率仍鎖在-0.75％的低點，SNB重申會繼續干預匯率阻升避險貨幣瑞郎。SNB也將今年GDP成長率預測，由9月時預估的3％上修至3.5％；今年通膨率自9月估值0.5％上調到0.6％。