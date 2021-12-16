高通膨不怕 瑞士央行維持超寬鬆政策 21:312021/12/16 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士央行（SNB）16日公布政策聲明，不受通膨升溫及瑞士法郎匯價觸及6年半高點影響，超寬鬆貨幣政策維持不變，政策利率仍鎖在-0.75％的低點，SNB重申會繼續干預匯率阻升避險貨幣瑞郎。SNB也將今年GDP成長率預測，由9月時預估的3％上修至3.5％；今年通膨率自9月估值0.5％上調到0.6％。 土耳其央行再降息4碼 里拉崩至新低 明年回檔逢低布局 勝率提高 #NB #瑞士央行 #高通膨 #超寬鬆 #政策聲明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》加速減債2022開始升息 美股翻紅全收高 10:202021/12/16 財經 挪威央行升息1碼至0.50％ 明年3月再升息 19:222021/12/16 財經 對抗通膨 英國央行意外升息 20:502021/12/16 財經 《國際金融》高通膨威脅經濟 韓元下月恐再升息 16:312021/12/16 財經 台新投信：作帳作夢行情啟動 拉回找買點 10:302021/12/16 財經 央行上調2021年經濟成長率預估至6.03％ 17:212021/12/16 財經 傳統旺季+人行降準 大中華基金、ETF伺機布局 15:112021/12/16 財經 不擔心通膨、高槓桿 余永定：善用擴張財政政策 04:102021/12/16 全球財經 CNBC：Fed明年3月結束購債 6月升息 04:102021/12/16 財經要聞 《國際經濟》聯準會加速縮減購債 暗示明年升息3次 10:342021/12/16 財經 英通膨飆10年新高 英鎊走強 04:102021/12/16 全球財經 財經熱門新聞 預告台灣明年升息？楊金龍點名這族群：小心了 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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