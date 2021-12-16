前桃園市議員王浩宇16日在臉書貼文「焦糖哥哥-陳嘉行，在石牌短講，遭到韓粉攻擊」。警方表示，短講時剛好有員警在附近，並未發現有任何衝突。陳嘉行隨即在臉書貼文「被柯、韓粉攻擊」，內文又稱「其實很怕遇到韓粉長輩」王浩宇直接稱「被韓粉攻擊」，警方澄清並無此事「可能是言語攻擊吧」。

4大公投18日登場，民進黨動員全黨人員宣講「4個不同意」，陳嘉行在臉書上貼出照片並稱「韓粉大姐走到我面前就先踢我的板子」接著罵他「你是1450，收民進黨的錢」，陳嘉行回應「我真的是1450，而且是有名的1450，大家都知道，但我只有捐錢給民進黨，沒收過民進黨一塊錢！」

陳嘉行稱，這名大姐拿到大聲公說「這個人是1450，他一個月拿民進黨20幾萬。」最後大姐要求他離開，還說要找警察把他趕走，接著雙手把他的立板撕開。並稱「我不會介意阿姨來嗆聲，但能不能拜託藍白陣營不要誤導你們的支持者？」

警方表示，並未接到該名大姐、陳嘉行報案，經警方電話詢問陳嘉行本人，他說尊重不同聲音，不打算提告。