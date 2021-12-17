國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝）
國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝）
國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝）
國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝）

國民黨主席朱立倫17日到台中市，展開「四個都同意，台灣更美麗」掃街衝刺，很多民眾揮舞國旗響應，也有機車隊跟隨。

永和大陳社區單元3都更 拚明年動工
防執政黨耍流氓 藍將提案修公投法
#朱立倫 #掃街 #公投 #同意 #台中