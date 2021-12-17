國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝）

國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝）

國民黨主席朱立倫17日到台中市，展開「四個都同意，台灣更美麗」掃街衝刺，很多民眾揮舞國旗響應，也有機車隊跟隨。