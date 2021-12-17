1218公投》朱立倫一早赴台中掃街 民眾揮舞國旗響應 10:182021/12/17 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝） 國民黨主席朱立倫一早到台中展開掃街拚公投四個都同意。（盧金足攝） 國民黨主席朱立倫17日到台中市，展開「四個都同意，台灣更美麗」掃街衝刺，很多民眾揮舞國旗響應，也有機車隊跟隨。 永和大陳社區單元3都更 拚明年動工 防執政黨耍流氓 藍將提案修公投法 #朱立倫 #掃街 #公投 #同意 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛三飛彈重鑑測 明年在台執行 04:102021/12/17 話題觀察 憲法訴訟新制第一案 大法官審原民身分法 04:102021/12/17 生活新聞 把反萊豬竄改成反美豬 蔡哏圖混淆視聽 游盈隆促下架 04:102021/12/17 焦點要聞 1218公投》郭國文率「三口組」議員參選人掃街 衝刺宣傳四個不同意 11:372021/12/16 政治 普丁左右逢源的國際戰略 04:102021/12/17 時論廣場 101高空86樓餐廳 明年迎新主 04:102021/12/17 時尚消費 1218公投》力挺護藻礁 侯孝賢：我投同意票 04:102021/12/17 政治要聞 胡瓜閃退《醫師好辣》吳宗憲《玩很大》接地氣 04:102021/12/17 娛樂新聞 1218公投》公投倒數 蔡英文再推影片催票 09:162021/12/17 政治 1218公投》綠喊高雄要拿下全國最高票 朱立倫怒斥：一黨之私對抗全民 11:332021/12/16 政治 四大公投明投票 經濟選民成決定關鍵 04:102021/12/17 財經要聞 政治熱門新聞 1218公投》4大案最新民調竟一面倒 黃暐瀚爆選情 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》公投廣告見「侯友宜署名反核四」侯怒批：移花接木 - 政治 顏寬恒不斷被抹黑 郭正亮預言林靜儀選情 - 政治 1218公投》投票前夕最新民調曝光 郭正亮語出驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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