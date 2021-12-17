經過近一年震盪，日經指數2021年迄今大概僅漲5%左右。不過，多家歐美外資券商認為，藉著股價被低估、低通貨膨漲率以及新冠疫苗覆蓋率日增的優勢，日股在2022年的表現是可以期待的。

高盛證券與摩根士丹利，這兩家美系外資將東證指數(TOPIX)的12個月目標價定在2250點，以目前TOPIX在2000點附近徘徊來說，大概還有12.5%上漲空間。不過，歐系的瑞銀則認為，東證不需要這麼久，在來年的6月就可以達標。

美國聯準會於日前公開表示將要減少購債以及有升息計畫後，對日本出口商而言，這表示日圓兌美元的匯價將更進一步地走貶。

高盛證券13日曾表示，股價被低估是目前日股的主要優勢，疫情趨緩下日常生活陸續回歸正常化，又見大量資金匯入股市中，從疫情開始以來，外國基金已出脫大概7兆日圓，約613億美元等值的日本股票。

美系摩根大通指出，日股中以東證指數來說，本益比約為14倍，但美股的標普500指數是22倍，兩者比較之下日股就顯得很便宜。同時，東證目前的本益比也低於自己15年的平均值，約在16倍左右。

根據彭博社預估，東證指數在未來12個月內的漲幅約為17%，而標普500的漲幅空間估為10%。事實上，2021年的日股表現已落後美國同業約14%。

Jefferies金融集團指出，過去三個月在出口勁揚帶動下，日企頻頻上修財測。還有商業活動陸續回歸正常，日本出口商以及國內企業將會點燃獲利引擎。

除了被低估以外，日股另一個上漲動力則是低通膨。

以10月份剔除鮮食的CPI(消費者物價指數)來說，日本年增率僅0.1%，與同期創40年以來最大漲幅的美國相比，兩者之間差距是天南地北。摩根士丹利認為，美國聯準會已經要加快速度減債，以及升息來對抗通膨，但日本央行會等到通膨真正升起來再說。

其它外資分析師也指出，2022年的日本經濟，將可受益於當地政府破天荒砸下56兆日圓，所執行的一項大規模財政刺激計劃。

不過，2022年的日股還是有不少風險存在。例如，新冠病毒未來發展、中國大陸經濟走勢、新首相岸田施政方向等。

高盛好奇地說，不知日本政府要怎麼解決，當地人口萎縮所造成的低成長以及低生產力問題，因為這都會左右將來的經濟成長。但瑞銀卻樂觀認為，2022年日股可望看到強勁反彈。