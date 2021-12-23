23日日股早盤多空拉鋸，一方面受到隔夜美股續漲激勵，另方面又忌憚Omicron高傳染力。但有消息傳出，雖然日本已發現首宗Omicron社區感染案例，但不會升級當今的社交限制範圍。因此，日股也拉尾盤大漲做收。日經指數收28798.37點，漲236.16點或0.83%。東證收1989.43點，漲17.92點或0.91%。
Pictet資產管理認為，日股走高有受到美股收漲良性影響，還有市場也正買進股價被低估的族群。
盤勢中，大宗物資相關類股表現不俗，石油煤炭經營業者以及貿易商分別一度大漲近3%以及1%左右。
東急不動產收漲4.4%，因這家房地產公司同意出售旗下的東急手創館業務。
新冠疫情方面，日本已出現Omicron社區感染案例，但中央政府卻不急著升級抗疫等級，也讓市場在近尾盤時信心大增。
衛采大跌9.06%，因傳出日本政府認為，不一致的試驗結果難以確定衛采與美國Biogen生醫公司所合作研發的藥物，有治療阿茲海默症的效能。
同時，其它製藥業者也表現不一，安斯泰來製藥收跌0.19%，武田製藥則上漲0.58%。
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