Ormicon境外移入個案累計48例，而距離農曆春節僅剩1個月，專家認為「1月下旬最危險」，但國內仍有2成民眾尚未接種第1劑疫苗，有民眾認為接種後仍會突破性感染，感染科醫師李秉穎呼籲，沒打疫苗者如感染新冠肺炎，重症風險是有打疫苗者的20倍，死亡率也高達2到4倍，千萬別以身試險，應及早接種疫苗。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受電台專訪時表示，春節前返鄉人潮多，都是來自疫情還沒被控制的國家，預計明年1月下旬最危險；大家遵守防疫規定要非常嚴謹，最好不要有漏洞。

目前國內新冠疫苗覆蓋率第1劑將近8成、第2劑約67％。李秉穎提到，國內還是有一群人拒絕打疫苗，將提升社區感染風險；主持人詢問是否可以請鄰里長協助催種？他認為是可以考慮的作法，例如兒童常規疫苗如果沒接種，衛生局會積極催打。

但李秉穎指出，問題在於中央的預防接種系統和醫療院所的資料沒有整合，現行做法是醫療院所打完疫苗後，整理資料再逐一上傳，因此會有一段延遲期間，系統中無法即時看到是否打過疫苗；且目前預防接種系統和健保卡未整合，插健保卡也看不到接種紀錄。

李秉穎認為，如果系統可以整合，民眾打完疫苗後，資料一秒就傳回去中央系統；當民眾就醫時，醫師就能即時查看是否打過疫苗，針對未接種者提供衛教宣導。他直言「做得到但是沒有錢」，這不只是對新冠疫苗有幫助，所有疫苗都可以循這個模式來催種，且可以避免重複接種。

有民眾認為，打了疫苗還是會突破性感染，因此沒有必要接種疫苗，李秉穎反駁，即使遇到變異株，疫苗仍有超過一半的保護力，還是有一部分的人受保護而未感染。

「你活在這個世界上，總有一天會碰到病毒」，李秉穎推估，沒打疫苗的人重症率約20％，是沒打疫苗者的20倍，未接種疫苗者死亡率約2到4％，已接種者僅不到1％。他強調「沒打疫苗就是以身試險」，一旦感染後變成重症，躺在病床上插著管子，連講話都沒辦法，還會排擠到其他病人的醫療資源。

但有些人擔心長輩接種疫苗後容易發生副作用，李秉穎表示，目前所看到長者打疫苗後發生不良反應，都是本身疾病的自然演變，和疫苗沒有直接關係，國內外一直有在做安全性監測，老人家接種疫苗後死亡率並沒有增加；如果擔心發燒、全身痠痛等疫苗副作用，他建議可以選擇副作用較小的蛋白質疫苗。