一方面受到隔夜美股續漲激勵，另方面又忌憚Omicron高傳染力，日股在一喜一憂拉鋸下，23日早盤結束時，日經指數收28651.46點，漲89.25點或0.31%。東證收1980.24點，漲8.73點或0.44%。

Pictet資產管理認為，日股走高有受到美股收漲良性影響，還有市場也正買進股價被低估的族群。

盤勢中，大宗物資相關類股表現不俗，石油煤炭經營業者以及貿易商分別上漲2.42%以及1.05%。

東急不動產漲4.89%，因這家房地產公司同意出售旗下的東急手創館業務。

新冠疫情方面，日本已出現Omicron社區感染案例，市場信心受到動搖。

衛采大跌8.42%，因傳出日本政府認為，不一致的試驗結果難以確定衛采與美國Biogen生醫公司所合作研發的藥物，有治療阿茲海默症的效能。

同時，其它製藥業者也表現不一，安斯泰來製藥跌1.38%，武田製藥則小漲0.1%。