花蓮空軍F-16戰機少校飛官吳彥霆（翻攝臉書）本報資料照片

空軍F-16戰機於107年發生撞山意外，飛官吳彥霆殉職，吳彥霆的父母之後請求國家賠償。吳父今天獲知勝訴後說，意外責任不能全推給已粉身碎骨，連屍體都找不到的人。

吳彥霆的老家在宜蘭，吳父接受媒體聯訪時說，兒子報考空軍報效國家，他也一向支持空軍，想不到意外發生後，有空軍高層竟說「吳彥霆有偏離航道」、「最後20秒吳彥霆有足夠時間飛越過五分山」、「失事是個人因素」，這種說法對家屬造成二次傷害，讓人無法接受。

吳父表示，空軍要有長進，要有進步，不能把事故責任推給「已粉身碎骨，連屍體都找不到的人」。

吳父說，空軍要有擔當、要自己檢討，戰管若做得不好就要訓練。他提出國賠不是為了錢，心中有不服氣，提出國賠獲得新台幣1元也是勝訴，希望空軍可改進、更茁壯、更好。

吳彥霆於民國107年6月4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山失事殉職。台北地方法院判決國防部空軍司令部應賠償新台幣466萬4655元。全案可上訴。