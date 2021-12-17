美系外資針對面板驅動IC產業(DDI)出具最新研究報告，看好過去一個月產業狀況已經出現正向改善，明年第一季表現將優於本季，以個股來說，持續點名看好瑞昱(2379)，對於聯詠則相對保守，另外，也維持世界(5347)劣於大盤的評等。

美系外資表示，先前曾在10月份時對DDI產業釋出保守訊息， 但隨著面板價格的修正漸趨穩定，顯示出DDI已經被市場視為和DRAM類似的商品特性，展望明年第一季，預計在電視、智慧型手機、PC的推動下，有機會出現更好的訂價環境，ASP、毛利率的翻轉應該只是時間問題。

美系外資表示，在過去的一個月中，已經看到智慧型手機、電腦以及電視等不同領域的科技產品出現強勁銷售動能，主要原因來自於供應鏈的改善，特別是PMIC(電源管理IC)、MCU(微控制器)，再者，塞港問題也見到趨緩，另外，就是面板價格的回穩，有利舒緩DDI的ASP壓力。

美系外資表示，目前看到第一季整體DDI定價有機會優於預期，將優於先前預期的下降，LDDI持續穩定、TDDI小幅下降、OLED小幅上升，在此趨勢預估下，第一季驅動IC公司的毛利率修正幅度也應該有限。

展望2022年，美系外資表示，儘管有更好的技術設備銷售，但目前沒有看到終端需求或銷售量正在改善的證據，這表明庫存只是進一步轉移到通路，另一方面，綜觀面板的價格明年可能趨穩，但整體營業利益率仍恐相較今年下降9％，反之，DDI設計公司在第四季毛利率有超過50％的表現。

就台系DDI相關個股來說，美系外資表示，持續看好瑞昱(2379)而非聯詠，主要是因瑞昱具有庫存更精簡，以及定價、毛利率上漲的空間，聯詠在2022年股價上漲空間恐有限，另外，也維持世界先進劣於大盤的評等。