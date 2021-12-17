辣模網紅兔美「香閨成毒窟」驗尿結果出爐 13:182021/12/17 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網紅「兔美」蔡依彤今年2月因施用毒品遭警方逮捕，訊後依法送辦。（圖／李文正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 辣模網紅兔美，警方今年2月搜索她住處發現古柯鹼多種毒品，兔美坦承買毒，因驗尿未發現一、二級毒品反應，台北地檢署17日將她涉嫌施用毒品部分不起訴，另分案偵辦她持毒部分。 本名蔡依彤的兔美，2018年與藝人謝欣穎前未婚夫、潮牌設計師梁士華交往。檢警追查1起毒品案時，從帳冊發現兔美交易紀錄，2月4日搜索免美住處，在衣櫃搜出搖頭丸、K他命及古柯鹼，帶回兔美及梁男訊問，兔美坦承買毒，與梁無關。由於兔美尿檢僅有K他命毒品反應，因三級毒品不罰，檢方不起訴她施用一、二級毒品部分。 沉降式智慧箱網 漁獲不受颱風影響 綠黨內互打 陳亭妃爆黃偉哲養網軍 #兔美 #驗尿 #2月 #辣模 #網美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美財政部認定大疆等8家科技公司為中國軍工綜合體 09:492021/12/17 兩岸 網紅遭酸娘砲輕生「生而為人很抱歉」 英媒轟限娘令悲哀 11:292021/12/17 娛樂 桃園防疫旅館「全棟8確診」 網狂問陳時中：7＋7不用改嗎？ 09:562021/12/17 政治 華裔冰后關穎珊 將任美駐貝里斯大使 04:102021/12/17 話題觀察 中華電 Frost ＆ Sullivan評比 獲5G企業專網客戶價值領導獎 04:102021/12/17 產業．科技 吳思瑤遭爆主動約林秉樞喝咖啡、合照曝光 網留言一片火 08:032021/12/17 政治 《慾望城市》大人物遭2女控「鏡子前性侵」 發聲明澄清：你情我願 08:172021/12/17 娛樂 美參院通過2022國防授權法 籲邀台環太軍演 04:102021/12/17 話題觀察 影》聖誕樹竟竄出毒蛇 全靠喵星人死盯才發現 09:392021/12/17 國際 頭條揭密》台海黃海2次遭美電子戰壓制 陸殲16D將扳平劣勢 04:092021/12/17 政治 證交所 推證券教育專網 04:102021/12/17 全球財經 社會熱門新聞 獨家》空軍女中校淪台傭 放公假當前總司令夫人24H看護 - 社會 華航19年前澎湖空難靈異1分鐘錄音又現 悽喊：我不要死在這 - 社會 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 7小時內2起！亞東醫院傳暴力事件 護理師遭病人狠甩巴掌 - 社會 新竹人路邊停車 收費立牌奇景讓他傻了：懂英文打5折？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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