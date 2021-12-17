辣模網紅兔美，警方今年2月搜索她住處發現古柯鹼多種毒品，兔美坦承買毒，因驗尿未發現一、二級毒品反應，台北地檢署17日將她涉嫌施用毒品部分不起訴，另分案偵辦她持毒部分。

本名蔡依彤的兔美，2018年與藝人謝欣穎前未婚夫、潮牌設計師梁士華交往。檢警追查1起毒品案時，從帳冊發現兔美交易紀錄，2月4日搜索免美住處，在衣櫃搜出搖頭丸、K他命及古柯鹼，帶回兔美及梁男訊問，兔美坦承買毒，與梁無關。由於兔美尿檢僅有K他命毒品反應，因三級毒品不罰，檢方不起訴她施用一、二級毒品部分。