第9屆雲台會系列活動——兩岸專家學者交流研討會，12月16日上午在昆明以線上線下相結合方式召開。（照片由主辦單位提供）

由大陸國務院台灣事務辦公室和雲南省人民政府主辦的第9屆雲台會主題日活動，昨天（12月16日）在昆明舉辦。兩岸政要、企業家、專家學者齊聚一堂，圍繞「雲台融合新發展」主題共敘親情、共謀合作、共話發展。現場簽約雲台合作項目15個，協議金額33.56億元人民幣。

中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任裴金佳，中共雲南省委常委、省委統戰部部長、副省長邱江，台灣新黨前主席郁慕明，全國台企聯榮譽會長王屏生，敏實集團董事會主席秦榮華，昆明台協會會長勤彭蓁通過視頻或現場致辭。

裴金佳在視頻致辭中說，大陸經濟穩中加固的大趨勢不會變，長期向好的基本面不會變，大陸將堅定不移擴大兩岸經貿合作、深化兩岸融合發展，讓更多的台灣同胞從中獲利受益。希望台商朋友堅定站在民族大義和歷史正確的一邊，為推進兩岸關係和平發展和祖國統一作出積極貢獻。

裴金佳表示，「我們一貫秉持的兩岸一家親的理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事、做好事的舉措不會變。我們將堅定不移擴大兩岸經貿合作，深化兩岸融合發展，讓更多的台灣同胞從兩岸經濟合作、融合發展當中得利，過上更好的日子。」

中共雲南省委常委、省委統戰部部長、副省長邱江代表雲南省委、省政府向參會嘉賓表示歡迎。他說，雲台會自2012年舉辦以來，逐漸成為深受兩岸同胞歡迎、具有較強影響力的交流合作平台。2020年，雲南全省經濟總量達2.45兆元人民幣，大陸全國排位從2016年第22位躍升到第18位，2021年預計全省地區生產總值同比增長8％以上。雲南發展蘊含巨大機遇，歡迎廣大台胞加強產業承接、平台對接、精準鏈接，在互利共贏中實現融合發展。

郁慕明倡議廣大台胞秉持「兩岸一家親」理念，凝聚「兩岸一條心」力量，借助雲台會平台，同心築夢、共享發展，為共促祖國統一、共圓民族復興偉大夢想努力奮鬥。

活動中，參會嘉賓一起觀看了專題片「山海永相連·雲台一家親」。現場簽約雲台合作項目15個，協議金額33.56億元。

雲南省人大常務委會副主任李培、雲南省副省長張治禮、台灣人民共產黨主席林德旺出席活動。大陸全國台企聯部分代表，部分省區市及在滇台企台商代表等參加活動。

主題日活動結束後，「雲台綠色能源產業交流合作對接會」「雲台綠色食品產業交流合作對接會」「雲澎旅遊文化推介及音樂美食線上活動」等系列活動也將陸續舉辦。