台灣科技教父李國鼎。（資料照）

力積電董事長黃崇仁日前在陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮上，盛讚總統蔡英文一直以來的支持，他表示，6年前在前朝執政（國民黨）時，台灣半導體還不是護國神山，是蔡總統對半導體產業的努力跟重視，「一定要把功勞給蔡英文」。黃董這番話引爆PTT網友熱議，有人說「該感謝的是李國鼎吧」。事實上，台積電創辦人張忠謀之前就提到，若沒有「台灣科技教父」李國鼎，就沒有台積電。

ETtoday新聞雲報導，黃崇仁出席典禮致詞時表示，這6年最重要，6年前還是前朝執政（國民黨）時，台灣半導體還不是護國神山。他強調，是蔡英文對半導體產業的努力跟重視，他要特別感謝蔡總統，還有行政院的支持，「一定要把功勞給蔡英文。」

黃崇仁指出，台灣永續經營還是最強的，不會像日本、韓國，最強之後掉下來，他要感謝政府的支持跟推動，不管水電、設新廠等，都是政府積極配合，沒有政府努力的話，是不可能達成的。

半導體產業成為護國神山，黃崇仁將功勞歸給蔡總統，但PTT多數網友並不贊同，紛紛表示「原來半導體這麼好發展，一個上任六年的總統就可以做到這樣，嗯嗯，前面的總統全都是X」、「感謝的是李國鼎吧」、「護國神山再蓋下去 政府的能源政策快撐不住啦」、「那也是台積電的努力，難道政府有幫忙研發和調良率？」、「現在台灣要發財就要跟黃董一樣」、「半導體努力了幾十年 距離也是台積慢慢拉開其他對手 聯電特殊製程跟車用 跟蔡有什麼關係…」、「功勞當然是千千萬萬的肝，不信可以來竹科看」。

但也有人認同黃董的看法，「結果論來看就是這樣啊 你不爽也沒用 爽賺的人太多了」、「GG股價的確是在她任內從200多爆噴到600啊XD」、「這兩年真的是阿 親美+半導體 業界賺爛了」、「經濟成長率不就是大部分護國神山半導體產業弄出來的 不然勒」。

事實上，台積電創辦人張忠謀之前在一場演講中提到，「若沒有『台灣科技教父』李國鼎，就沒有台積電」，當年台積電草之初缺乏資金，李國鼎「逼著」欠他人情的企業家投資，才順利催生出超大型積體電路製造公司。

1982年，李國鼎到美國邀請時任德州儀器副總裁的張忠謀到台灣工作，但因政府給的待遇談不攏，張只好婉拒，之後張忠謀離開德儀，時任工研院董事長徐賢修，說服並邀請張忠謀回台擔任工研院院長。但李國鼎再找張忠謀商談，最後於1987年創辦台灣積體電路製造公司（台積電）。

80年代，李國鼎是負責科技政策的政務委員，推動工研院、新竹科學園區、資策會等，因此贏得「台灣科技教父」封號。