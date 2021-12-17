四大公投將於明天投票，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今接受採訪表示，他認為公投目前僅反萊豬較有把握過關，而若真如此，可能有利民進黨接下來2022的布局，也恐影響到台中立委補選結果。

對於四大公投的結果，吳子嘉今接受《中時新聞網》採訪，直言很難預測，但他就目前局勢來看，似乎對民進黨比較有利，他認為反萊豬比較有可能會通過，其他三項有可能是不同意機率較為高。如果公投結果真對民進黨有利，那蔡英文所領導的黨中央會更加鞏固，也有利2022選舉布局。

吳子嘉認為，公投的結果也會影響中二選區選情，他直言，目前看來對國民黨較為不利，因為民進黨現在氣勢如虹，總統蔡英文請台中立委補選參選人林靜儀來參加今晚的四大公投凱道晚會，就是把這場補選打成藍綠大規模對決，這對地方派系的顏家來說，大小強弱之分立判，也讓選情對民進黨較為有利。

至於對罷免林昶佐的局勢影響，吳子嘉表示，他目前看不到國民黨對於罷昶的重心，到底國民黨誰負責罷昶，沒看到有人負責，所以還處在不成熟的階段，也感受不到林昶佐受到威脅。