基進黨前立委陳柏惟日前遭爆料，10年前曾撞傷一名白姓男子且肇事後逃逸，近來，台中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒贈送代步車給白姓傷者，民進黨候選人林靜儀對此質疑顏到底是真心關懷還是利用？她並呼籲顏應該將自己的爭議事件講清楚，何苦去打擾一位與選舉無關的老人。

林靜儀上午到大肚區自強市場掃街拜票，針對顏寬恒贈送代步車給白姓傷者，她表示，看了顏的貼文，對手這幾周都有下去高雄探視白姓傷者，但「顏先生你在選舉，很多案子都講不清楚」，呼籲顏寬恒與其花時間去打擾與選舉無關的老人，何不利用時間去政論節目將他的爭論事情說清楚。

林靜儀批評說，政治人物應該有比較善良、替人著想的心，顏之前講空汙議題時消費肺癌患者與其家屬，現在又消費一個陳年舊案下的車禍傷者，呼籲顏應本著初心與良心，想想自己到底是真心關心、還是利用人家，來達到自己的政治目的。

此外，針對顏寬恒抱怨電視政論節目花許多時間談論他，已經成為「議顏堂」，林靜儀也呼籲顏，若不想被政論節目一直討論，就應花點時間去政論節目把他的爭議說清楚。

而NCC以王力宏比喻顏寬恒，林靜儀也說，民眾會關注大家有興趣、有價值討論的議題，她也希望這些爭議可以少一點，能有更多時間討論政見，但若爭議本身就是民眾更有興趣的，大家會覺得原來過去地方謠傳的東西不是謠言、且事實還超過謠言內容，就不要怪大家討論了。