在勞動部、臺北市政府勞動局見證下，日盛銀行工會與富邦金控、日盛金控針對合併後「日盛銀員工安置方案」17日達成初步共識。後續將待雙方分別提請日盛銀行董事會核議、日盛銀行工會會員代表大會通過後即完備程序，員工安置方案正式生效。

富邦金控併購日盛金控係國內首件金金併案例，有關員工權益事項之協商結果，受到各界持續關注。今年7月啟動員工權益議題的協商，歷經半年逾十次以上之正式與非正式之協商，彼此充分交流、討論後，於今（17）日針對合併之員工安置方案主要條件達成初步協商共識。

該「員工安置方案」包括給予3年工作保障期間，在合併後3年內均不會因合併予以裁員或資遣；優離退條件中，針對符合勞基法自請退休條件者，加發5個月平均工資，另外規劃3個月留任獎金，給予留任同仁額外的肯定及鼓勵。

會後並由日盛銀行工會與富邦金控、日盛金控及全金聯共同發布聯合新聞稿說明協商過程及結果，後續將待雙方分別提請日盛銀行董事會核議、日盛銀行工會會員代表大會通過後即完備程序，員工安置方案正式生效。

此次協商會議續由全金聯理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢擔任主席，日盛銀行工會與富邦金控、日盛金控各協商代表就員工安置方案主要條件達成上述初步共識。