立法院今召開修憲委員會，擬確認修憲議題、公聽會的舉行及5位召委的分工。但會議開始後，連現場該由誰主持都喬不攏，國民黨團堅持鄭麗文，民進黨屬意鍾佳濱，意見分歧，最終決議送朝野協商，由院長游錫堃協調後續議程的安排。

立法院於去年10成立修憲委員會，民進黨團方面推出鍾佳濱、周春米、管碧玲擔任召委，國民黨則派李貴敏、鄭麗文。昨日，5名召委舉行召委會議，擬針對修憲案主題的分類、議程安排、後續公聽會的舉辦等細節進行討論，但會後並未達成任何共識。

鍾佳濱等民進黨召委在會中指出，為讓修憲的公民複決能過關，民進黨團希望明年1月能召開臨時會，盡速針對修憲議題召開5場公聽會，是每位召委負責1場公聽會，等農曆年後就可進入實質討論。

但鄭麗文反諷地說，民進黨不是認為「公投不該綁大選」？怎麼又想把公民複決與明年的九和一綁在一起？李貴敏則強調，公聽會的進行，應該與修憲議題相互配合，不應議題尚未確認，就說只要辦幾場公聽會。

除了公聽會的安排缺乏共識，連今天會議主席該由誰擔任也充滿歧見。李貴敏表示，先前修憲委員會籌備會議是由管碧玲負責，依照立法院召委輪值的慣例，此次應當由國民黨的鄭麗文主持，但管碧玲旋即表示反對，當場推舉該由鍾佳濱擔任，雙方依舊毫無交集。

鍾佳濱表示，會中大家對議程的安排意見相左，會議主席該由誰當也沒共識，所以最後決定再由游錫堃召集政黨協商討論後續事宜。