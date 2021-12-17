大陸文化和旅遊部辦公廳17日發布關於加強2022年元旦春節期間旅遊團隊疫情防控工作的通知，自即日起至明年3月15日，進出中國陸地邊境口岸城市的跨省團隊旅遊及機酒業務暫停。

通知稱： 為做好2022年元旦春節期間新冠肺炎疫情防控工作，按照大陸國務院聯防聯控機制要求，毫不放鬆、科學精準做好旅遊團隊疫情防控工作，現將有關事項通知如下：

一、嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及線上旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務並及時公布。

二、從即日起至2022年3月15日，暫停旅行社及線上旅遊企業經營進出陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）的跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

三、旅行社及線上旅遊企業要全面加強員工健康監測，定期組織導遊等一線工作人員進行核酸檢測。落實各地在交通、住宿、餐飲、遊覽、購物等方面的疫情防控要求，密切關注旅遊限流、風險提示等資訊，合理規劃旅遊線路，控制旅遊團隊規模，及時準確在全國旅遊監管服務平台填報旅遊團隊資訊。

四、各地要深刻認識做好2022年元旦春節期間旅遊團隊疫情防控工作的重要性，指導督促旅行社及線上旅遊企業從嚴從緊、從細從實做好招徠、組織、接待等環節防控措施。

文化和旅遊部表示，按照大陸國務院聯防聯控機制要求，陸地邊境口岸城市具體範圍由相關省（區、市）根據疫情防控需要確定並及時公布。