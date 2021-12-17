新農兵橋採用後拉式工法，在構件中預留孔道，再將鋼索穿入預留的孔道中，強化橋樑結構安全。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

新農兵橋預力梁預力施作完成，工程進度50.8％，預計明年8月通車。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

橋齡逾半世紀的花蓮市農兵橋，獲嘉邑行善團出資改建，舊橋拆除後，「新農兵橋」施作預力梁預力混凝土作業，由於事關橋梁結構的安全，市長魏嘉賢到場了解施作過程。他表示，橋梁施作過程必須非常謹慎，才能帶給地方安全又便捷的交通環境，目前的工程進度是50.8％，最快明年8月將可通車。

創源技術顧問公司經理林昌洋說明，預力施作是相當嚴謹的工法，事前必須先行計算拉力的數據。他說，新農兵橋採用的是後拉式工法，也就是先澆築混凝土構件，在構件中預留孔道，再將12支7股鋼索穿入預留的孔道中，用構件本身作為受力台座，再進行張拉，然後在張拉端用錨具將預力鋼索錨固，最後在孔道內灌漿，讓結構更為安全。

除了預力梁預力作業，河底也正在進行相當重要橋墩基樁工程。魏嘉賢看了預力施作過程後表示，預力混凝土梁板的拱度直接影響橋梁路面的平順性，更對行車安全有絕對性的影響，因此施工作業不容有一絲閃失。

新農兵橋是嘉邑行善團在花蓮興建的第四座橋，總工程經費4500萬元，橋梁的長度為80公尺，橋寬10公尺，橋梁主體預計可在明年3月完成後，接續由花蓮市公所執行引道施作的工程，最快明年8月將可通車。

這座橋樑橫跨花蓮市美崙溪，連接美崙與16股等地；早在清朝時期漢人先民開發奇萊地區，拓墾於16股附近，農民自行防衛外來攻擊，農兵一體，因而命名。