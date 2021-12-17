台北市中正區防疫旅館2人確診，北市府今天指出，兩人基因定序結果同樣是感染Delta變異株。中央流行疫情指揮中心今天證實，兩人的變異株和柬埔寨資料不吻合，和美國資料有1600多筆相同，因此研判為美國入境的案16870傳染給柬埔寨入境的案16859。

案16859為柬埔寨返台女性，於在自主健康管理期間確診，擴大採檢發現，曾住在同一防疫旅館隔壁房的美國返台男性（案16870）也確診，由於兩人住宿重疊時間達6天，外界懷疑恐是恐是防疫旅館管理有破口，導致相互感染。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案16870確診前仍然在防疫旅館內，而案16859已經到社區內，但足跡相對單純，旅館檢疫者同樓層12人，其中1人已離境，10人陰性，1人陽性（案16870），其他樓層檢疫者、員工及超商接觸者目前檢驗都是陰性。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，兩人的基因序列先前未曾在本土或境外移入個案中發現，也沒有比對到柬埔寨有相同病毒株，而和美國有1600多筆相同，因此認為是案16870在防疫旅館期間，經由某種方式感染給案16859，因此將案16859改判為本土個案。

北市府初步研判，可能是兩人開門取餐時氣流流通導致交互感染。陳時中認為，可能性不是說沒有，但目前沒辦法證實這樣的情況；如果說開門就會染疫，那飛機上也沒有因為這樣就大量染疫，不敢說完全排除這個原因，但可能性相對低。