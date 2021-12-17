熟悉開庭程序的消息人士透露，緬甸遭推翻的文人政府領袖翁山蘇姬今天現身法庭，她身穿白色上衣及棕色筒裙，這是緬甸囚犯的標準囚服。

路透社報導，現年76歲的諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）本月依據煽動與違反防疫規定罪名，被判處4年徒刑，隨後減刑為關押在她目前囚禁地點兩年，但此一地點並未對外透露。

翁山蘇姬以身穿優雅的緬甸傳統服飾並偶爾頭戴花朵而聞名，這是她首次穿著囚服現身法庭，是否意味著她與其他遭到審判的原政府高層官員所受待遇已全面改變，不得而知。

推翻翁山蘇姬民選政府的政變爆發後，引起緬甸各地抗議，至今政局動盪不安，國際間也對緬甸經數十年軍事統治後所推動的政治改革戛然而止，感到憂心。

前述是翁山蘇姬將近12項罪嫌中最早定讞的罪名，她的罪嫌若全數確定，將被判總計100年以上刑期。

不具名消息人士並透露，除了翁山蘇姬，緬甸首都奈比多（Naypyitaw）前市長今天也身著囚服現身法庭。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在國營媒體14日報導的談話中表示，翁山蘇姬與被推翻的總統溫敏（Win Myint）受審期間將待在同一地點，不會關押在監獄中。