桃園市創新能量充沛，桃園市政府青年事務局自105年起陸續成立青創指揮部、安東基地及新明基地等三大青創基地，整合中央及地方創業資源，提供新創團隊適切的創業輔導服務。為協助新創團隊拓展國際視野，加速市場鏈結與對接，12月9日在農田水利署桃園管理處-青埔行政大樓舉辦「2021桃園新創日」，除了規劃新創展攤及新創嘉年華等主題活動外，還邀請到育成加速器重量級講師、國內外新創企業的頂尖好手，分享成功經驗，展現我國新創及中小企業豐沛創新能量。

遇見創新 預見未來

2021桃園新創日開場即由知名加速器、創業育成、新創服務提供業者打頭陣，為活動揭開序幕。以新創企業為中心，串接TSS台灣新創競技場、TTA臺灣科技新創基地、中華電信5G加速器、新創服務提供者及專家，共同鏈結創業生態圈相關資源，提供新創發展所需的支援。

活動下半場則聚焦國際趨勢與青創助力，安排以「2021國際新創趨勢觀察與海外市場佈局分析」為主題的國際創新論壇，由知名新創募資媒合平台Startup 101與專家同台對話，協助新創激發策略合作延伸、商業模式擴大展現，在「新創嘉年華」展覽部分，結合了65組新創團隊及加速器聯合展示。

攜手中央 培育創新產業人才

青年局積極爭取各類中央單位創業資源，與中央單位攜手推動新創產業及人才的培育。109年起就以經濟部中企處「新創採購計畫」辦理15場次的VR教育課程，讓國高中生認識AR/VR相關的知識與產業應用，培育未來產業人才；本市今年(110)更透過經濟部「城鄉特色產業發展計畫」持續辦理新創輔導及人才培育，計畫總經費達7,000萬元，計畫執行期間由110年6月起至112年6月止。

本計畫將整合本市各新創基地資源，並以各新創場域為起點，發展5G高速網路應用相關之人才培育、技術訓練、技術研發與新創輔導工作，促使本市在地產業提早因應高速網路技術發達後，可切入物聯網高速網路應用之市場，並同時提供學研、產業與民眾更完善廣大的驗證與體驗場域，激發國內新創研究能量，加強民眾體會未來5G產業所能帶來的優勢，並帶動周邊區域創造更多商業機會。本次舉辦的「桃園新創日」即是「城鄉特色產業發展計畫」所執行的其中一部份，目的就是行銷新創產品/服務，展現桃園的新創能量。

桃市全力扶植新創 建立夢想平台

桃園市正加速進步與改變，產業競爭力亦在持續提升，每年桃園新創日各界參與踴躍，未來桃園市政府政策資源將更積極注入，積極與企業機構合作，希望在產業界齊力協助新創企業成長，並支持產業創新，發揮加乘效果，讓新創團隊與各領域業者激盪出更多火花。

桃園市政府對於青年創業均投入許多力量，無論是科技創業、文化創意產業及農業創新等發展，到社會住宅及育兒津貼等社會福利，給予青年朋友多元的支持。鄭市長也曾提到:「為提供青年創業更多的發展空間，桃園打造許多不同類型的青創基地，除了青年局青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地，還結合虎頭山創新園區、幼獅青年創業村暨智慧製造園區、中原創業村與亞洲•矽谷創新研發中心，桃園的創新力會愈來愈強大，生態圈也漸趨於完整，期望打造友善的創業環境，陪伴青年在創業這條路上不孤單。相信未來會有更多獨角獸嶄露頭角，桃園市將持續扮火車頭的角色，帶領新創邁向下個世代。

本文作者:理財周刊

(本文摘自《理財周刊1112期》)