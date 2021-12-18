彰化縣國民黨籍立委謝衣鳳，17日晚間北上參與國民黨中央夜宿自由廣場「為民主守夜」活動，睡了一晚後她清晨在臉書發文呼籲民眾踴躍出門投下公投選票，自己也趕搭高鐵返回彰化，稍作梳洗換裝後近午前前往溪州鄉的投開票所完成投票。
由於今天氣溫驟降，北部清晨低溫僅12度，還下著小雨，夜宿自由廣場的謝衣鳳昨晚11點就準備就寢入睡，雖然全身穿著厚重衣物，但疑似仍被冷醒。
凌晨4時35分就醒來並在個人臉書貼文，指自己與黨員同志在自由廣場為民主守夜，帳篷外面飄風下雨，天氣不好，但為了台灣的民主，呼籲大家踴躍投票。貼文並搭配幽默的哏圖「天氣冷就是要投票呀！不然要幹嘛」提醒要前往投票的民眾記得攜帶身分證印章、投票通知單並配戴口罩。
中午11點30分左右，已經返家先行盥洗並換裝的謝衣鳳，神清氣爽前往溪州國中完成投票。謝衣鳳說，自己已經趕回來投下自己的公投同意票，下午4點才結束投票作業，她強調公投同意票越多，代表人民的力量越大，呼籲大家踴躍投票。
另外，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田，也預計將在下午2點45分左右，抵達社頭鄉朝興國小投票。
根據彰化縣選委會截至中午的統計，彰化縣公投投票率仍未達兩成，且南彰化的投票意願似乎比北彰化更低。
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