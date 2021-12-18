新北市長侯友宜18日前往新莊體育館觀看P.LEAGUE＋新北國王籃球場主場開幕戰（戴上容攝）

公投今登場，藝人王力宏前妻李靚蕾昨晚爆料，王力宏私生活混亂引發譁然，媒體提問，是否擔心王力宏的新聞影響投票率？新北市長侯友宜18日前往新莊體育館觀看P.LEAGUE＋新北國王籃球場主場開幕戰時回應，盼大家終止對婦女的歧視，尤其尊重在家犧牲奉獻的婦女。

侯友宜表示，新北市一直在推永續環境、性別平等，我們要終止對婦女的歧視，尤其在家犧牲奉獻的婦女，更應該得到滿滿的尊重。期待性別平等，在新北能夠做到落實。如果大家在整個性別平等上有受到委屈的部分，受到暴力的部分要勇敢的站出來。