金曲歌王王力宏日前因離婚，前妻李靚蕾又拋出5千字長信，讓他一夕之間形象全毀，苦苓20年前也爆出外遇離婚風波，當時他事業正起，又因為當年風氣不能接受離婚，等到消息曝光，被讀者痛批說謊，苦苓說：「可是我們欺騙是不得已的，因為我們拍了很多廣告，廣告裡面有一條，如果你違背社會道德，廣告取消的話要賠錢」，對王力宏和李靚蕾一開始隱瞞離婚真相心有戚戚焉。

苦苓最近在《新聞挖挖哇》中談到王力宏離婚風波，認為王力宏經過這關可說是「灰飛煙滅」，他指出自己身為國文老師，想要先表揚李靚蕾所寫的5千字文，應該列入國文的基本教材，「她厲害不在說我多可憐，她把所有的女性，尤其是家庭主婦，通通拉到她這邊來」，讓不少女性有共鳴，認為犧牲了時間和才華，「結果我們連要點錢還要好像很不好意思去跟對方伸手」，無法財務獨立自主。

苦苓在節目上笑說自己若是王力宏，見李靚蕾第一篇長文就會隨即道歉。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

苦苓笑說，看到這樣綿裡藏針的文章，如果是他早就第一時間認錯投降，他之前就說過，男生犯錯只有9個字可以講，「我錯了、我該死、我改過」，其他都沒有用。話鋒一轉，苦苓也認為王力宏生病了，得了過度自戀的病症，愛自己比愛別人多，外界狂傳兩人是因為婆媳問題吵架離婚，王力宏不願出面回應保護李靚蕾，但提到他疑似出軌Yumi，王力宏便火速跳出自清。

據《自由時報》，苦苓2001年因外遇和前妻蘇玉珍離婚，重創事業形象，2015年才重拾幸福，與交往9年的鋼琴女友黃楚軒再婚，他回憶當時離婚時遮遮掩掩，自嘲感謝前妻當時還沒對他「切心」，一開始願意配合他不說出離婚事實，直言：「在我們那個落後的時代，離婚就算是違背社會道德，所以我的前妻才會掩護我，因為她也怕我賠錢啊！所以我們連離婚都不能講」。