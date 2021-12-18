雲林縣的4項公投開票結果出爐，全縣20鄉鎮市僅台西鄉4項同意票都大於不同意票、斗六市3項同意票大於不同意票，其餘18鄉鎮的公投案之同意票都低於不同意票。

斗六市第18案（反萊豬）同意票1萬8739票高於不同意票1萬8438票；第19案（公投綁大選）1萬8839票高於1萬7528票；第20案（珍愛藻礁）同意1萬8477票高於不同意票1萬7843票，但17項公投案（核四啟封商轉）同意票1萬7878票低於不同意票1萬8438票。

台西鄉第17項公投案同意票2757票、不同意票2734票；第18案同意票2880票、不同意票2608票；第19案同意票2830票、不同意票2656票；第20案同意2798票、不同意票2689票。

全縣20鄉鎮市之鎮投票率為台西鄉27.46％、虎尾鎮36.88％、西螺鎮36.40％、北港鎮38.31％、褒忠鄉36.68％、麥寮鄉25.26％、崙背鄉33.42％、二崙鄉35.09％、大埤鄉36.07％、元長鄉31.05％、口湖鄉32.26％、水林鄉33.64％、東勢鄉32.25％、四湖鄉27.58％、林內鄉35.55％、莿桐鄉38.61％、古坑鄉35.67％、斗南鎮39.08％、土庫鎮34.53％、斗六市40.65％。