台中第二選區立法委員補選，各候選人均積極搶票，國民黨候選人顏寬恒今（22）日前往烏日掃街拜票，被問到監察員人數的爭議，他表示離選舉只剩10幾天，希望對手能夠提出政見、願景及建設等議題，若對中選會規定有意見，「是不是應該去跟總統哭訴」。

顏寬恒勤跑基層，今日上午前往烏日區掃街拜票，他認為每個地方都不應該說是誰的票倉，選民應該不是任何政黨或是政治人物可以用意識形態去綁架的，也說自己過去擔任立委期間對烏日提的建議、建設及改善等，都是選民可以見證，幫他打分數的依據。

針對選區在公投上的表現是不同意票超過同意票，顏寬恒表示會接受公投的結果，但也說這次公投在政治力的干涉，加上與大選脫鉤，已經無法展現民意；顏寬恒也指出，即使民進黨全黨介入本次公投，但得票率也沒有達到門檻，說相信選民都是有智慧的，不應該被污辱。

而對於民進黨候選人林靜儀提出的監察員人數爭議，顏寬恒則表示選舉只剩10幾天，希望對方可以提政見、願景及建設，不要再不務正業。顏寬恒說，所有候選人都是平民，只能遵照中選會的規定辦理，不懂對手提這種意見到底是要做什麼，認為如果對手有意見，「是不是應該去跟總統哭訴，希望總統改善或介入」。