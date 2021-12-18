大家都想要出人頭地，有名聲、有地位、財富自由，但命運總是不盡如人意，在前進的道路上總是有很多挫折和磨難，塔羅牌老師艾菲爾指出，摩羯座、牡羊座、天蠍座、處女座、水瓶座的人，過去雖然跌落谷底但他們永不放棄，終於迎來人生的轉機，兩年內就能成大器。

第五名丶摩羯座

摩羯座從小性格穩定，一但確定目標就直直往前衝，不懂得迂迴，因此經常碰到人為阻礙，這些阻饒你們的人大多都是看你不順眼、或覺得你威脅到他。然而習慣腳踏實地，又擁有超高耐力的你也不是好惹的。

有些魔羯會耐住性子，鴨子劃水慢慢往目標靠近，遇到困難就設法解決，繞一點遠路也還可以接受，一旦成功，就再往更高的目標邁進，將那些無聊找自己麻煩的人遠遠甩在後面，不再理會。加上擁有老靈魂的你行事穩重可靠，凡事講求踏實，如果又擁有聰明靈活的頭腦，更無往不利。在未來的兩年之內，只要繼續秉持信念、努力不懈，工作事業有機會一路扶搖直上。

第四名、牡羊座

行動力十足的白羊座，總是充滿熱情、帶著一股熱血衝勁拚命的模樣，不但很容易在目標上取得成功，就連旁邊的人都會莫名其妙地被你的熱忱感染，不由自主地跟著你行動起來，主動的幫助你、或是和你一同合作完成目標，能夠吸引來他人的幫助是你的優勢之一。

而你也不會留戀舒適圈，總是想著要怎麼能夠突破自我，嘗試從前沒有嘗試過的事物，不管旁邊人的苦口婆心、看笑話的冷嘲熱諷，你就是能夠看見可能性，並且知道如何運用資源去執行。在未來的兩年內，繼續保持向前，你的人生願景是十分有機會可以達成的。

第三名、天蠍座

天蠍座的你有著過人的意志力與耐力，面對自己也十分的嚴格，對他人有時候也是如此，因此在你的眼中沒有做不完的工作，只有不想面對的心態。同時，你也擅於洞察事情底下的真相，不光只是看表面顯現出來的情況，讓你在職場上能夠避免小人或是有心人的捉弄，少走一些彎路，有時間多做一些事情。

而在工作上有一些沿襲舊人習慣的盲點，你很容易就能看出來並且向上級提出進而修正它，使工作流程變得更有效率，看起來是為職場同事謀福利，實際上則是對你大有好處，你何樂而不為？未來的兩年內，憑著一針見血的洞察力與意志力，你的工作事業很有機會朝著你要的方向前進。

第二名丶處女座

處女座其實有點機靈狡猾，你是屬於愛裝傻的那一類人，明明什麼都懂，但不表現出來，大智若愚，善於營造讓人覺得你很單純的假像。其實，你只是很懂得如何拿捏分寸。你們相當敏感，有很好的觀察力，從別人的一言一行，就能夠洞察入微，但很多事心裡明白就好，不需明言。你平時在生活上與職場上，無論說話還是做事，都會留有餘地，不讓自己有陷入困境的可能。處女座對於自己分內的工作會力求完美。未來的兩年內，只要在事業上行事穩重，靜待時機，最終能收穫成功！

第一名、水瓶座

天生不按理出牌的水瓶座，常常語出驚人或是提出一些獨特的理念，總是能夠看到框架之外的東西，提出一些另類的觀點。因此，能夠看見你的獨特性、懂你的人就會是你人生路上的貴人。你需要做的是讓其他有能力的人看見你的才華，以及與你合作的可能性，讓他們心甘情願為你牽線資源或是人脈來為你的人生願景鋪路、提供可以自由創作的空間與時間，符合你不喜歡受到束縛的天性，你的能力便能夠得到最大的發揮。在未來的兩年內，稍稍讓自己的個性更加貼近人群，用他人能夠接收的方式表達理念，通往理想的路上，便會有人相助，你也有機會成大器。