四大公投結果出爐，都是不同意多於同意票，但這次4項公投案投票率都在41％左右，投票率不算高，中間選民似乎對於公投仍然冷漠。中原大學大數據暨動態民調研究中心執行長金志聿擅長研究網路聲量，他說，這次四大公投藍綠雙方在網路上有相當多的攻防，卻在投票前夕發生藝人王力宏事件，整個網路聲量都被覆蓋，也可以發現這次公投沒有綁大選，導致民眾出門投票意願降低。

金志聿指出，以往的選舉多半都是公投綁大選，民眾基於對候選人的支持連帶會投公投票，但這次只是單純公投對於政府政策的支持與否，較難提升民眾投票意願，加上投票日前夕又爆發王力宏事件，很明顯可以看出網路聲量都被藝人的花邊新聞所覆蓋，也影響到民眾對於公投的討論程度與催票力度，可以看到這次民眾對於公投議題相對就沒有那麼重視。

他也說，這次四大公投不管是政府或是民間團體都有打空戰，網路上也的確是有聲量，但明顯可以看到，對於民眾支持度的動機還是沒有被催生出來，比較可惜。