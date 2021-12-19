澄清湖觀景台附近發現女性浮屍 年約60歲、身分待查 13:032021/12/19 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鳥松區澄清湖大埤、環湖路口觀景台附近今天中午發現一具女性浮屍，，初步排除他殺，不過真正死亡原因仍待釐清。(高雄市警方提供／林雅惠傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鳥松區澄清湖大埤、環湖路口觀景台附近今天中午發現一具女性浮屍，路過民眾見狀，嚇得趕緊報警，警方獲報到場，將遺體打撈上岸，初步了解，死者年約60歲，身份待查，因無明顯外傷，初步排除他殺，不過真正死亡原因仍待釐清。 仁武警分局大華派出所今天中午11時15分許，接獲民眾報案表示，澄清湖鳥松區大埤、環湖路口觀景台附近發現一具浮屍，警方派員到場，初步勘驗，死者為年約60歲的女性，身穿紅色羽絨外套，紫色長褲，身份待查，詳細死因仍待釐清。 反萊豬公投未過 美：與台就食品議題持續接觸 投票日出遊 奇美博物館耶誕周末萬人捧場 #澄清湖 #觀景台 #高雄 #女性 #浮屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公投全不過 專家：台股本周戰萬八 04:102021/12/19 財經要聞 台達電衝智造 24.7億併美商 04:102021/12/19 財經要聞 Yumi報警自清 李靚蕾嗆我提供證據 04:102021/12/19 焦點要聞 韓國華僑流落街頭飢寒起盜心 暖警合資送愛心 11:142021/12/19 社會 葉獻文專欄－台股今年風光 明年盼外資添火 04:102021/12/19 財經要聞 太早太晚都不好 研究：這時候睡 心血管疾病風險最低 04:212021/12/19 健康 國家隊入股 車用布局發酵 元晶先進光 錢景佳 04:102021/12/19 產業特刊 台美經貿、能源政策 挑戰才開始 04:102021/12/19 財經要聞 松田聖子白髮人送黑髮人！35歲愛女神田沙也加墜樓身亡 00:402021/12/19 娛樂 潘忠政很難受 但必須謙卑接受結果 04:102021/12/19 焦點要聞 商務英語單字深聊系列－談談商務英文常見單字「Leverage」（上） 04:102021/12/19 企業經營 社會熱門新聞 阿姨客運上換衛生棉…男全程目擊嚇壞：垃圾還塞椅背 - 社會 看蜘蛛人電影隔壁坐情侶 他曝慘痛經驗：真的太可怕 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 耍帥？24歲警洩民眾個資、拍抖音「丟工作＋吃牢飯」下場超慘 - 社會 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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