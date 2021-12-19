高雄鳥松區澄清湖大埤、環湖路口觀景台附近今天中午發現一具女性浮屍，路過民眾見狀，嚇得趕緊報警，警方獲報到場，將遺體打撈上岸，初步了解，死者年約60歲，身份待查，因無明顯外傷，初步排除他殺，不過真正死亡原因仍待釐清。

仁武警分局大華派出所今天中午11時15分許，接獲民眾報案表示，澄清湖鳥松區大埤、環湖路口觀景台附近發現一具浮屍，警方派員到場，初步勘驗，死者為年約60歲的女性，身穿紅色羽絨外套，紫色長褲，身份待查，詳細死因仍待釐清。