挪威最近在北部海域進行「FLOTEX 21」演習，這是海軍一年一度的聯合演習。然而就在掃排水雷期間，發現非預想的可疑目標，事後確認那是二戰時期遺留魚雷，而且可能威力仍在，必須小心排除。

俄羅斯衛星網報導，發現魚雷的是挪威海軍欣諾伊島號掃雷艦 (M343 ,KNM Hinnøy)，它的任務是在演習之前，確定海域的安全，結果剛好找到這枚魚雷。

戰史專家推測，這很可能是1940年4月~6月的納爾維克戰役(Battles_of Narvik)的遺留之物。當年，德國發動侵略挪威戰役，在北方，德國派出10艘驅逐艦對的納爾維克發動攻勢，挪威僅有2艘海防艦苦撐，完全不是對手，到了6月，挪威大多數領土已被德軍佔領。

水下探測器發現海床上的二戰魚雷。(圖/挪威海軍)

這場有3.5萬人參與、8500人犠牲的戰役已經過去了 80 多年。但外海依舊有不少戰爭殘骸。

欣諾伊島號的艦長阿福‧強森中校說，我們的艦員出色的完成了工作，我相當自豪。

強森中校繼續說：「我們的掃雷系統發現目標，隨後很快意識到這不是練習對象，然後派出水下無人器(ROV)對它拍照並仔細觀察，確定它是1枚二戰時期的魚雷。」

強森表示，魚雷已經在海床上躺了80多年，沒有造成任何損壞，但它並非無害，仍然可能爆炸，因此最好不要冒險。特別是1940年的魚雷威力與現役魚雷一樣強大。

魚雷被發現後，排雷人員將會繼續清理附近的海域，在完成清點以後再以誘導引爆的方式排除。