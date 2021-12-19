安南區的「扛茨走溪流」活動，今年首次扛回曾文溪畔的先民居住地。（溪南寮興安宮提供／程炳璋台南傳真）

安南區溪南寮舉辦第3屆的「扛茨走溪流」文化活動，今年刻意打造小型竹籠茨，19日在台南市長黃偉哲見證下，100位民眾協力扛進田野小徑，首次回到先民居住的曾文溪畔，連外籍人士也來體驗，直呼「好重，但值得」。

安南區早年低勢低窪，每逢雨季與颱風天，河道氾濫成災，早期居民為了走避水災，用竹子打造竹籠茨，可在雨季來臨時「扛著房子走」，便有了「扛茨走溪流」的地方習俗。

這項地方文化，隨著建築工程進步，漸漸消失，竹籠茨的建造方式也漸失傳，台南市文化局請地方匠師李養重傳技藝，實體打造竹籠茨，舉辦過兩次「扛茨走溪流」活動，卻因實體竹籠茨太大，村民無法將其扛進田野小徑，調整扛茨路線。

溪南寮居民在今年8月至10月間，透過文化部補助經費，號召共約500名志願者，打造9坪大的竹籠茨，志願者來自花東、台北，甚至有美國、法國人士一起來參與竹籠茨的建造過程。有建築師估計，1棟竹籠茨以現在的造價，需耗費百萬元。

竹籠茨完工後，19日在溪南寮興安宮前舉辦第3屆「扛茨走溪流」活動，共有包括外地人、外籍人士等共百人志願前來，黃偉哲與台南市議長郭信良、立委陳亭妃都到場體驗扛屋，不少人直呼好重，但感覺好玩值得。

「一二、一二」扛茨的民眾喊聲著，上午從興安宮扛到扛到曾文溪畔堤防，首次回到先民居住的地方，單程1.5公里，同時有66人扛屋前進，平均每50公尺休息1次，下午再扛回興安宮，已經是黃昏。