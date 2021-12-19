4大公投結果揭曉。不同意票全數高於同意票。金門縣長楊鎮浯今天下午首次發聲，強調政黨對決的型態愈來愈明顯，對其個人來說，只有一件事就是「做好自己」。

楊鎮浯縣長今天下午透過臉書直播，與鄉親分享3年來的施政成果，在媒體聯訪詢及昨天的公投結果，會不會影響他尋求連任時，公開發表個人看法。

楊鎮浯說，公投結果反映出一個實際的狀況，就是大部分的中間選民與地方鄉親對於公投議題並無切身感覺，導致投票率非常的低，因此如何喚醒大家對於公共事務的參與跟重視，是一個很重要的問題。

楊鎮浯並強調，政黨對決的型態愈來愈明顯，如果是在沒有政黨對決的情況下，這些相關的公共議題都得不到充分的討論跟重視，就未來整個國內的政壇來講，政黨會是非常重要的因素，當然個人的表現跟個人的做法也會至關重要。

楊鎮浯認為，在昨天的公投之後，每一個政黨都要面臨的就是如何讓政黨獲得更多鄉親的支持，而對其個人來說，只有一件事就是做好自己，讓鄉親能夠繼續的跟縣府團隊一起走下去。

昨天4大公投結果揭曉，離島金門同意票均大幅領先不同意票，展現藍營鐵票區的氣勢，但投票率僅18.79％，寫下歷年來各項選舉最低的紀錄。