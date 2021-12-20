大陸網球女將彭帥19日現身「2021國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽上海楊浦站」決賽現場。她接受星媒《聯合早報》短暫採訪時說，從未說過寫過任何人性侵她，並表明她早前寫給國際女子網球協會（WTA）主席的信「完全出自本人意願」，而她「一直都很自由」。

此前彭帥透過微博指控前大陸國務院副總理張高麗性侵，文章立刻被消失，彭帥一度行蹤不明，雖然大陸官媒體釋出許多國際重要體育組織與其接觸的報導，網上不斷傳出彭帥出席其他活動影片，但都無法打消外界對她安全與自由情況的疑慮。

大陸官媒《環球時報》記者陳青青（Qingqing Chen）昨天先在其個人推特上發布1段7秒的影片，內容為彭帥與大陸籃球明星姚明交談，兩人有說有笑。

而後根據《聯合早報》報導，昨日彭帥、姚明、乒乓球手王勵勤，以及帆船女將徐莉佳一起出現在主辦方劃定的五樓露天看台嘉賓觀賽區域，全程觀賽20分鐘左右。

彭帥身穿印有「中國」字樣的紅色上衣、黑褲和白色運動鞋，紮了辮子，略施淡妝，神情自然和輕鬆。

《聯合早報》稱，其記者立即上前在電梯門口和彭帥進行視訊採訪，彭帥稱，自己目前一直住在北京的家，昨天到上海觀看滑雪賽。

被詢問出入是否自由、是否有人監視她時，她停頓了一下反問「為什麽會有人監視呢？一直都很自由。」

當問到有關性侵的傳聞時，彭帥正色說，「首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。」

她又表明，之前寫給WTA主席西蒙的信，中文都是她本人寫的，而且「完全出自本人的意願」。

至於和國際奧委會主席巴赫的視訊通話，彭帥表示是在北京的家裡進行的，而她非常感謝巴赫等人對她的關心，並表示不願再重複之前透過奧組委向大家表達和陳述過的她本人的意願。