縣府為感謝在防疫最前線的駕駛人員，提供失能者及身心障礙者接送服務，讓身障者可以安心就醫及復健，日前舉辦第一屆交通接送服務績優服務人員表揚暨成果發表會，公開表揚7位社福類交通服務績優人員，肯定他們「使命必達」的服務績效。

縣長楊文科說，新竹縣為紓解長者搭乘一般交通運輸工具的困難，特別將改善老人及行動不便者的交通運輸措施，列為社會福利的重要推行目標，規畫提供身心障礙小型復康巴士及長期照顧交通接送服務、社區式服務交通接送服務，打造完善的無障礙交通環境。

社會處長李國祿表示，新竹縣復康巴士目前由1家業者提供服務，長期照顧交通接送服務則有8家，長期照顧社區式服務交通接送由12家，到11月底總計已提供服務11萬2092趟次。

獲表揚的績優交通服務人員為，陳朝春、韓福東、余脩文、杜立雄、許正霖、彭修森及吳春。來自寶山鄉新城社區發展協會吳春蓉，是這次績優交通服務人員中唯一的女性。

吳春蓉說，她有大型巴士駕照，因緣際會下接觸社區式服務交通，每天載送老人家到關懷據點，看到長輩們快樂，自己也快樂，把他們當作自己的家人一樣。

已服務10多年的杜立雄說，機緣給他服務身障者的機會，工作時都要特別注意行動不便的長輩，尤其未坐輪椅，無法用伸降機輔助時，需要扶著上下車。他並感慨有時常接送的長者，今天送回家，隔天要去載，人就不在了，體會人生苦短，要更珍惜每次接送的機會。