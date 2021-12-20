迪士尼與YouTube在19日（周日）達成協議，YouTube TV平台一度中斷的ESPN、FX等迪士尼頻道也重新恢復。
由於迪士尼和YouTube先前因分銷費談判未果，使得雙方合約在上周六午夜到期後，YouTube TV的迪士尼頻道也隨之終止。根據消息人士透露，YouTube TV目前訂戶逾400萬。
YouTube發言人表示，「我們對於服務中斷表示抱歉，也感謝您在我們代表用戶談判時的耐心。我們重視迪士尼的夥伴關係，也願意為達成協議而努力。」不過雙方皆未公布交易細節。
迪士尼與YouTube在19日（周日）達成協議，YouTube TV平台一度中斷的ESPN、FX等迪士尼頻道也重新恢復。
由於迪士尼和YouTube先前因分銷費談判未果，使得雙方合約在上周六午夜到期後，YouTube TV的迪士尼頻道也隨之終止。根據消息人士透露，YouTube TV目前訂戶逾400萬。
YouTube發言人表示，「我們對於服務中斷表示抱歉，也感謝您在我們代表用戶談判時的耐心。我們重視迪士尼的夥伴關係，也願意為達成協議而努力。」不過雙方皆未公布交易細節。
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