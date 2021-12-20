英國「衛報」今天刊登首相強生與10多人在唐寧街官邸飲酒開趴照片。報導指出，照片是在2020年5月，也就是英國仍處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間拍攝。

「衛報」（Guardian）報導指出，強生（Boris Johnson）辦公室對此回應表示，那天在唐寧街（Downing Street）官邸花園舉行的是工作會議。

媒體近幾週連番報導，多個政府辦公室去年疑似違反規定，在封城期間舉辦耶誕派對，強生辦公室也在違規之列。消息披露後重創強生聲望，他隨即要求調查。

相關報導讓選民失望，畢竟去年他們應政府要求犧牲耶誕活動，今年在Omicron變種病毒迅速擴散的情況下，又可能被告知得限縮耶誕計畫。

「衛報」刊登的照片據信在去年5月強生出院後所拍攝，此前強生染疫，進入加護病房治療數日。

照片中可見強生與妻子凱莉（Carrie）抱著新生兒，與另外2人坐在唐寧街官邸花園內，享用起司和酒。

首相官邸發言人對照片回應表示：「夏季常在首相官邸花園舉行工作會議，官邸記者會之後偶爾會舉行幕僚會議。」

「唐寧街是首相官邸兼辦公室，首相夫人居住於10號，因此可合法使用此花園。」

「衛報」刊登照片前，強生辦公室上週否認曾舉行任何社交聚會，指官邸員工下午及晚上都在花園工作。

報導指出，拍攝照片當天，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）還召開記者會呼籲民眾遵守防疫規範，切勿看到週末好天氣就社交群聚。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1101220

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