巨大粉紅能量球降臨松菸。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

以「＃限時動態：疫情時代下的公共藝術設置計畫」為主題的台北市公共藝術實驗計畫，20日起在松山文創園區展出大型地景AR作品「自由呼吸」，透過AR擴增實境技術在松菸上空呈現自由變換型態的粉紅色能量球，同時邀請民眾與作品互動並注入新的元素，共同成為公共藝術的創作者，一同展現在疫情時代中人們追求自由呼吸與社交生活的渴望。

公共藝術設置計畫由台灣知名藝術家李明道親自操刀，台北市文化局指出，為了呼應疫情下藝文實體活動的舉辦受到影響，作品跳脫傳統公共藝術裝置的實體呈現，以數位藝術為主軸，透過AR科技呈現出會呼吸的能量球，展現全民在疫情下必須將面容隱藏於口罩後，並渴望能夠自由呼吸，回歸如常生活的願望。

文化局表示，懸浮在松菸上空的粉紅球體在每次與民眾互動的過程中會改變型態，如同會呼吸的生命體般地律動轉換，同時能量球的色彩也如同血液般地流轉，展現著生命力與其存在的魄力，而「自由呼吸」也邀請民眾一同成為公共藝術的創作者。

文化局說，明年1到3月期間，藝術家將會於每月1日集合上個月前100名體驗分享作品的觀眾照片﹐組成全新的能量球，讓民眾成為公共藝術的一環，也象徵人類團結一致，跨越當前的難關。