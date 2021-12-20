自王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，不少網友除了關注兩人的婚變風波外，也好奇王力宏的演藝事業是否跟著完蛋，對此，不少網友直言台灣人不只健忘，還很有同理心，要想在台灣復出絕非難事，還有網友直接點名羅志祥，「看羅幾個月復活就知道」。

一名網友在PTT八卦板發文表示，雖然王力宏與李靚蕾之間的婚變風波越演越烈，王力宏的優質形象也已崩壞，但他認為，憑著台灣人無限的包容力，相信王力宏一年後還是可以在台灣復出。

該名網友解釋，以王力宏的音樂造詣，要想從幕後開始復出，或從Youtube重新出發都不是問題，且比王力宏誇張的大有人在，其他人都能順利復出了，相信王不會就此消失在台灣演藝圈。

此文章一推出引起不少網友熱議，「只要道歉，台灣人就會原諒一半了」、「台灣人很善良的」、「適度自嘲加時間久了，臺灣人同理心就來了」、「台灣人很健忘的」、「再黑的緋聞或醜聞哪一次沒復出」、「太小看台灣人了吧，不用一年就可以復出」。

也有不少網友直接點名羅志祥，「羅志祥也還沒完全完蛋吧」、「羅志祥都可以洗白了」、「你有看到羅志祥嗎？他今年還會唱花蓮跨年呢」、「看看羅志祥今年還能接跨年就知道王力宏不會完蛋啦」、「你看羅志祥幾個月復活就知道」。