一名女網友傷心上網發文，表示交往7年的男友藉口說要加班，結果卻是去替女同事慶生，讓她不禁嘆：交往7年比不上才到職不到一年的她？有網友直言：「「對渣來說，女同事新鮮滿點」。

「說是加班結果都是騙我的」，有一名女網友在爆料公社app中的匿名館發文表示，男友說要加班，所以不能陪她去耶誕城，結果男友的同事A偷偷傳訊跟她說，男友根本不是在加班，而是去幫同事B慶生。

原PO傷心表示，很想當面問男友「為什麼有女友了還要跟別的女生搞曖昧？」但卻不敢；也認為那個女生明明知道原PO的存在，為什麼還要這樣？直呼：「我已經和他交往7年了，難道比不上才到職不到一年的她？」。

眾網友看完勸：「對渣來說，女同事新鮮滿點，太多外遇都是在一起很久的元配輸剛認識，妳不一定比那個女同事差，可能妳甚至比她還要好，但是在一起久膩了，所以不一定都是妳的錯」、「都7年了...再儍下去就爛了！妳以為妳有幾個7年？」、「這種咖就是要結婚前認清，不要覺得是妳不好，他就是個爛咖...這種辣雞給辣雞車就算了」、「放生吧，這種渣男，連他的同事都看不下去了不然怎麼會跟你說呢？早點看清真面目也好」。