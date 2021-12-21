四大公投案最終都因投票數沒過門檻的關係遭否決，總統蔡英文馬上召集中央、地方幹部及派系人士前往官邸開會，有消息傳出，黨政人士在會中稱公投結果逆轉，讓選前備受質疑的行政院長蘇貞昌也一舉將局勢逆轉，目前民進黨內的質疑聲浪已沉寂；而總統府發言人張惇涵是在「該會議後」對外公開稱「全力支持蘇貞昌團隊」的內容，被視為「蔡蘇體制」將穩定繼續前進、黨內倒蘇聲浪消失。

18日四大公投結束後，蔡英文19日上午馬上就在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長針對公投後的政經局勢進行討論，期間蔡英文針對明年度中央政府總預算的審議進度相當關心。

會後張惇涵受訪時表示，「總統希望執政黨黨團，能夠全力支持行政院蘇院長所領導的行政團隊」，並期盼朝野各界以國家發展為共同目標，支持總預算讓政策能順利推動，讓台灣穩健進步。

據《鏡週刊》報導，雖然公投前有傳出蘇貞昌將華麗轉身下台的消息，但就結果論看來已可以讓這些聲音消失，加上張惇涵受訪時說的話，就被黨內人士認為是府方已定調「蔡蘇體制」不會有改變！

除此之外，府院高層也指出因目前的閣員都已有合作默契，且多數人都在公投立功，因此沒有調整隊形的理由，但也說若未來有人投入選舉，還是可能進行微幅更動。