俄羅斯女模Tasia從小就想當模特兒，好不容易獲得來台工作機會後，卻遇到糟糕的經紀人不斷嫌棄她的身材，讓她信心全無、罹患進食障礙，之後到大陸工作也不是很順利，因此她的爸爸要求她立刻回國。後來輾轉之下，她再度獲得來台工作的機會，沒想到這次與上次完全不同，身邊的人都很好、工作氛圍也很棒，而爸爸也慢慢開始認同她的工作，但不幸的是她的爸爸卻在兩個月前過世了。

來自俄羅斯的Tasia在《不要鬧工作室》最新發布的影片中分享，她從小的夢想就是希望可以成為一名模特兒，但她的爸爸卻不同意，因此從來不願意幫她簽署任何的公司合約書，所以她只能等到自己年滿18歲，找了公司加入。

Tasia表示，她第一次來台灣的時候是在2018年，當時她的經紀人不斷地說她很胖，甚至在她工作的時候也不停歇，讓年僅19歲的她自信心被摧毀，也因此罹患了進食障礙，常常只願意喝水，完全沒有慾望想要吃東西，且她幾乎天天都去健身房，但還是對自己的身材很不滿意。

後來Tasia獲得大陸的工作機會，但一切還是很不順利，最後在爸爸的要求下，回到俄羅斯生活，但她當時其實百般不願意，因為覺得都還沒有開始證明自己，結果就必須要放棄回家，而她回到俄羅斯以後的生活也確實過得很糟糕。

Tasia指出，這樣的日子持續一陣子後，某天她的爸爸突然告訴她，解決問題最好的方法就是面對問題，不要在還沒盡全力前就放棄，每個人都需要第二次機會。緊接著她就獲得一個去台灣工作的機會，因為爸爸的話，她決定再次回到這個帶給她許多恐懼的地方試試看。

Tasia透露，第二次來台灣的狀況，與首次來台時的經驗不同，經紀人對她很好、客戶都很有禮貌，工作氛圍很正向，也不再有人一直質疑或嫌棄她的身材，因此她也終於開始享受台灣的美食，因此她很高興當初聽了爸爸的話，決定再次來台工作。

Tasia坦言，她的爸爸在兩個月前過世，但她卻沒有辦法見到爸爸的最後一面，但是在爸爸離開之前，終於慢慢地接受並尊重模特兒的工作。「他開始相信我了，我很高興，他知道我在台灣會很安全。」