國內疫苗接種的人數越來越多，由於疫苗充足，在台外國人也可以施打，一名烏克蘭正妹Tanya就表示，她很害怕去醫院跟副作用，猶豫再三之後還是去醫院接種疫苗，然而身體的不適反應卻讓她後悔，讓她難受到大哭，引來不少網友分享自己的副作用經驗。

不要鬧工作室YouTube頻道找來Tanya訪問，她表示自己已經在台灣住5年，因為烏克蘭疫苗副作用有不孕，還有政府會藉機植晶片到民眾體內的傳聞，另一方面她也很討厭去醫院，因此她一直遲遲不敢施打，然而台灣後來接收到許多國家送來的疫苗，政府也提供外國人施打，讓她開始動搖。

Tanya考慮了幾周後，決定相信台灣政府，施打了第一針疫苗，之後便開始出現暈眩、肌肉痠痛、發燒一整晚的副作用，就算吃止痛藥都沒用，她連續發燒兩天，還能感受到有電流通過手到指尖，讓她徹底後悔打疫苗，她去醫院檢查後，醫師確定她沒有血栓，開藥給她，並建議可以施打第二劑了，但她真的心有餘悸，目前還在猶豫。

烏克蘭正妹在台打完疫苗超後悔 崩潰痛哭不敢打第二劑

最後Tanya也強調感謝政府願意讓她打疫苗，感覺自己什麼都沒做就得到免費疫苗，「我真的非常謝謝你們。」影片曝光後，不少網友都安慰她，也分享自己的經歷，「我打第一劑AZ後在家躺了四天，但第二劑後完全沒事，隔天就去上班了」，鼓勵她去打第二劑。