港星杜汶澤去年來台長住，時常在社群平台分享生活點滴，日前他發文感嘆，台灣人大多都很有禮，但坐上汽車駕駛座就會變一個人，更回憶起他年輕時也飆仔，直到老婆說了一句話才讓他改變想法，也希望大家別為了追求速度，忽略了行車安全。

杜汶澤在臉書發文表示，他覺得大部分台灣人都很善良有禮，但開車又是另一回事，「這種情況在香港當然常常發生，但頻率沒有台北這麼高」，認為每天都能看到交通意外或行車糾紛，「受傷甚至死亡比比皆是。」他在路上也會被挑釁、從後緊貼，直言「『秋名山肥仔車神』這個稱號不是塑膠做的！」

杜汶澤坦言，他年輕時也瘋狂過，畢竟沒人喜歡輸，「直到有天老婆問我，可不可以有一台車在賣掉之前不是給你撞爛的？之後我便很少撞車了。」他透露現在他的開車方式已經改變不少，「雖然不能說開車很慢（這是絕對不可能的），但已經不是拼命三郎，能忍則忍。」

杜汶澤直言，並不是年紀增長讓他決定慢下來，「是近年香港的年輕人改變了我。他們很多都為了公義而犧牲，死有重於泰山輕於鴻毛，我覺得生命很寶貴。台北的道路，是世界上最大的道場！我也要好好修行」，一番肺腑之言引來1.4萬人按讚認同。