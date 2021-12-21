針對上周六(18)公投結果，顯示人民對核四安全的疑慮，台灣太陽光電產業協會理事長暨中美晶(5483)董事長徐秀蘭表示，此次公投後，政府對於發展再生能源應該會有更積極的作為，而身為台灣再生能源最重要的一環太陽光電的產業協會，我們協會一定全力支持政府發展太陽光電建置，補足台灣尖峰用電，也積極儘快補足產業對於再生能源的需要。

徐秀蘭認為，朝野對於公投結果的省思，應該是台灣能源已經沒有退路了，積極建構再生能源將是最快速且能補足企業對綠電需求的不二法門。徐秀蘭表示，台灣經濟以外銷導向，在世界主要廠商或品牌如台積電、APPLE、NIKE、H&M等，無論手機、運動鞋、衣服等品牌都加入了RE100(一段時間後企業用電100%來自再生能源)，台灣企業幫這些大品牌代工也都會被要求使用再生能源，台灣將嚴重缺乏再生能源。

徐秀蘭強調，政府目前太陽能政策只公布到2025年的目標設置量，對於2025年以後的設置量規劃一直沒有訂出，但台灣要在2050年達到淨零碳排，台灣需要更多的再生能源，期待政府應該訂出未來30年的各類再生能源設置目標量，讓產業及民眾知道，唯有全民一起努力才能達到能源全面轉型的目標。

台灣太陽光電產業協會表示，政府有了再生能源目標後，由於台灣再生能源發電業及再生能源售電業有開放民間經營，但輸配電業並無開放民間經營，因此補助輸配電業並不會有圖利廠商的問題。建議訂出政府設置再生能源目標後，可以規劃哪些區域要發展太陽光電，就由公務預算補助台電先把饋線安排好，把2025年以後要用到的饋線都先請台電安排好，有了饋線後企業就會被規範到那區域去設置，而躉購費率中可以把企業不需要支出的這部分成本扣除，躉購費率也可降低。透過公務預算補助台電的優點，台電不用再為他們財報不好看而擔憂不願意提早投資，更可以針對政策未雨綢繆，把環境建構好。

徐秀蘭強調只要政府有需要，產業一定支持政府把所需要的資源準備好，一起為台灣建置再生能源努力。