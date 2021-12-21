阿里山台18線51.4K聯結車擦撞小客車1傷 管制單向通車 13:122021/12/21 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里山公路隙頂段今天中午發生車禍，目前已恢復單向通車。（翻攝自記者爆料網／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣台18線今天中午11點半左右發生一起車禍，現場為聯結車與自小客車擦撞，自小客車車頭毀損嚴重，28歲男性駕駛受傷送醫，目前已恢復單向通車，但因地面仍有油漬，需待相關單位處理後才能恢復雙線通車。 嘉義縣消防局今天中午11點半左右獲報，指嘉義縣阿里山鄉台18線51.4K處發生車禍，派遣奮起湖分隊及番路分隊前往處理，到場後發現一名男性28歲傷者，意識清楚、左肩左背疼痛，將其送往聖馬爾定醫院急救。 男子全裸死在汽車旅館浴缸 生前曾與2名友人開毒趴 約炮出人命！陸女激戰後癲癇發作 渣男竟丟包草叢斷魂 #阿里山公路 #隙頂 #車禍 #單向 #通車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 十次車禍九次快、酒後駕車最要命 中市議員賴順仁兄弟會捐爆閃燈 11:022021/12/21 社會 澎湖動物園 孔雀飛走 梅花鹿脫逃 04:102021/12/21 地方新聞 到苗栗採草莓、泡溫泉常塞車 台72線今起綠燈秒數延長一倍 11:052021/12/18 生活 枋山重大車禍1命危1重傷 竟是重機插賓士慘死同路段 15:572021/12/19 社會 二手車行「清庫存換現金」 製造假車禍撞爛15車詐保600萬 12:472021/12/20 社會 畫面曝光！新竹兒載母自撞遭拋飛雙亡 疑酒後騎車釀禍 19:082021/12/17 社會 50歲騎士載73歲母自撞雙亡 酒測值超標 04:102021/12/18 地方新聞 南迴鐵路電氣化1周年 背包客高雄到花東快易通 14:372021/12/17 生活 聖誕節可望下雪追雪族嗨翻 合歡山公布雪季管制路段車輛 11:472021/12/21 生活 開必拓AI瑕疵檢測 補足缺工 04:102021/12/21 投資理財 197縣道改善 泥水溪橋截彎取直少一半路程 16:522021/12/19 生活 明年元旦起 國道散落物取消「佛心」規定、高雄港離岸風電船開始收費 10:312021/12/21 生活 14檔上市櫃 股價攻頂 04:102021/12/17 證券．權證 社會熱門新聞 天兵凌晨站哨丟下10發子彈 帶嫩女友進營區幽會2hr下場曝 - 社會 全台首例！偷用2台大醫科生榜單打廣告 補教班主任慘了 - 社會 報復閨密搶男友 怒嫁她哥哥成貴婦「冷眼看他們落魄」 - 社會 李靚蕾與王力宏停戰後 名律師曝：下一步要這樣走 - 社會 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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