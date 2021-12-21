嘉義縣台18線今天中午11點半左右發生一起車禍，現場為聯結車與自小客車擦撞，自小客車車頭毀損嚴重，28歲男性駕駛受傷送醫，目前已恢復單向通車，但因地面仍有油漬，需待相關單位處理後才能恢復雙線通車。

嘉義縣消防局今天中午11點半左右獲報，指嘉義縣阿里山鄉台18線51.4K處發生車禍，派遣奮起湖分隊及番路分隊前往處理，到場後發現一名男性28歲傷者，意識清楚、左肩左背疼痛，將其送往聖馬爾定醫院急救。