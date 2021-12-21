直播》北市30多歲女三採結果出爐 指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增10例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。昨日傳出北市一名30多歲女因陪病採檢，驗出Ct值31，二採卻轉陰，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該案第三次採檢結果出爐，PCR為陰性。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自哥倫比亞(案16928)、美國(2例，案16929、案16937)、柬埔寨(案16930)、越南(案16931)、英國(3例，案16932、案16934-16935)、印尼(2例，案16933、案16936)，入境日介於今(2021)年11月22日至12月19日。

至於今天公佈的10例境外移入個案，醫療應變組副組長羅一鈞補充，案16936自11月22日入境，直到解除隔離後的十二月二十一日才確診，不過此案因血清抗體中的N蛋白為陽性，研判過去曾在國外感染過，目前已匡列十四名接觸者，其中有十三人列為居家隔離。

昨日台北市有一名30多歲女性因身體不適到萬芳醫院就醫，採檢發現確診，列為疑似為本土病例，莊人祥今也表示指出，經昆陽實驗室對原個案檢體檢查後發現為陰性，加上後續兩次採檢結果也都為陰性，另血清抗體也呈現未感染，因此判為未確診。