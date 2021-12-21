桃園竺女子因與吳姓男子有金錢糾紛，5年前以不詳鈍器毆擊吳的胸部，並加以凌虐致多處骨折死亡，她再找丁男共同棄屍，她被訴傷害致死罪部分一審判無罪，二審佐以解剖報告等，認定她涉犯傷害致死罪將她判刑11年。可上訴。

檢方起訴指控，竺女因與借住在的吳姓男子發生金錢糾紛，她從2016年10月4日上午至隔天凌晨3點多，以不詳鈍器毆擊吳胸部，致其有胸部鈍性傷，造成兩側肋骨多處骨折、連枷胸而呼吸衰竭死亡。

竺女見吳男死亡後，聯絡丁姓男子到其居所並給他3000元承租小客車，用黑色塑膠袋將屍體包裹後，運至小客車後行李箱，前往桃園市復興區下巴陵爺亨部落，在某產業道路旁將屍體掩埋後離去。

死者姐姐因與吳姓男子失聯達半年，報警處理，警察於偵辦期間，掌握吳男遭虐影片並在2016年4月查獲另案通緝的丁姓男子，丁坦承遺棄屍體，並帶同警方至棄屍地點起獲屍體。

桃園地方法院一審將竺女及丁男依共同遺棄屍體罪各判刑2年及1年，傷害致死罪部分竺女無罪，上訴後，台灣高等法院二審認定竺女與吳的死亡有因果關係，依傷害致死罪判刑11年，與遺棄屍體罪共執行12年，丁男維持一審判決。