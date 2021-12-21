蔡英文總統出席「第二屆金牌農村競賽頒獎典禮」時表示，政府已陸續推動農民職災保險、農民健康保險人地脫鉤、農業保險及農民退休儲金等農民四大福利制度，為農民提供完整的社會經濟安全網，未來會持續參考其他國家農村發展經驗，提高台灣農業的國際競爭力。

總統致詞時指出，「金牌農村競賽可說是我們農村的金鐘獎」，2018年，她參加第一屆頒獎典禮時，印象很深刻的就是競爭真的非常激烈。今年還是一樣，有超過700個農村社區參加。尤其是今年因為疫情的關係，大家要一面拚防疫，一面拚競賽，真的是辛苦了。這次脫穎而出的23個農村社區實在是非常不簡單，她要恭喜各得獎社區。

總統也特別感謝德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）一起出席這場盛會。她指出，「金牌農村競賽」就是借鏡德國農村的競賽經驗，從第一屆開辦以來，台灣和德國也展開了農村參訪交流。這些交流經驗不僅增進台德之間的互動合作，也為台灣農村發展帶來更多的新思維。

總統指出，農業攸關台灣的糧食安全，農村的發展更關係到農業的永續經營。「這些年來，我們也致力於農村的再生，希望創造農村的新價值和新風貌。」

總統強調，農村要有新風貌，其中的關鍵就是要吸引人才的投入。為了要讓大家安心從農，也照顧辛苦耕耘的農民朋友，過去幾年來，政府陸續推動「農民職災保險」、「農民健康保險人地脫鉤」，以及「農業保險」。今年，「農民退休儲金」也正式開辦，完成農民四大福利最後一塊拼圖，為農民提供完整的社會經濟安全網，吸引更多青年返鄉務農，為農村注入新活水。

總統指出，「除了吸引人力，我們也積極強化產業競爭力，投入資金發展農產品的冷鏈物流，推動農糧產業自動化、機械化，以及智慧農業。我們會持續參考其他國家農村發展經驗，提高台灣農業的國際競爭力。」

最後，總統再次恭喜所有得獎的農村社區夥伴，希望大家和政府一起繼續打拚，努力創造台灣農村的新價值跟新風貌，讓農村更有活力。

隨後，總統頒發獎座予得獎社區代表，表彰他們對於促進農村發展的傑出貢獻。