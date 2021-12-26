美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

對於公投結果以及近日的「竹竹併」，美麗島電子報董事長吳子嘉解讀，民進黨是「慘勝」，把蔡英文嚇壞了，所以強渡關山竹竹併，非拚不可，要掌握黨內2024提名權，否則就要跛腳了。

吳子嘉這兩天在《董事長開講》網路直播解讀，這次公投，民進黨窮盡洪荒之力衝公投（四個不同意），最後公投結果讓民進黨很失望，因為花了這麼多錢，辦了幾百場說明會，全黨動員，用盡人力物力及媒體，最後結果四項差距都非常小，最大的核四只差40幾萬票，其他都只差10幾萬票，所以民進黨是「慘勝」，國民黨是「慘敗」。

吳子嘉直言，民進黨看到結果知道危險，膽子都嚇壞了，政權不穩定，民進黨的執政基礎太脆弱，也把蔡英文嚇壞了。蔡英文要掌握黨內2024提名權，否則就會跛腳。而桃園公投都輸，又找不到人選桃園，所以強渡關山竹竹併，非拚不可。因為慘勝，加上賴清德民調拉升，黨內兩大核心都非常緊張焦慮。

吳子嘉分析，這次是有錢有力的民進黨打擊不爭氣的國民黨，結果差距這麼小，表示綠軍盤面不大，也意味著民進黨一點都不可怕，民進黨心裡非常害怕焦慮，高層非常不安。有很多人認為蔡英文是乘勝追擊，吳子嘉則直言是解讀錯誤，看起來非常兇悍，其實非常窩囊。

吳子嘉強調，地制法修法跟總預算的逕付二讀，看起來很粗暴，粗暴的背後是非常大的恐慌，因為公投票開得不理想，且賴清德居然竄起來，民進黨都認為賴清德已經出線了。這造成高層極度恐慌。而現在蔡英文關心的是2022選舉要勝利，選完要繼續當黨主席，所有戲碼，都圍繞在兩人的鬥爭上面。